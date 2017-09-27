27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف أسباب توقيف المسن بائع الفواكه عند الحرم المكي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر عن أسباب توقيف المواطن المسن الذي ضُبط وهو يبيع الفاكهة بالقرب من الحرم المكي، مبينة أنه تم توقيفه وإحالته إلى إحدى الإصلاحيات كون هذه ليست المرة الأولى التي يتم ضبطه وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة لمحاربة الظواهر السلبية قبضت عليه أكثر من مرة، وأخذت تعهداً عليه وعلى ابنه بعدم البيع في الأماكن الممنوع البيع فيها، إلا أنه كان يعود في كل مرة ويبيع دون الاكتراث بالتعهد الذي وقّع عليه.

وأضافت أنه تمت معاملته وفقاً للإجراءات التي تُتبع في مثل هذه الحالات، حيث يتم أخذ التعهد على المخالف في المرة الأولى ويطلق سراحه، وفي المرة الثانية يتم توقيفه ثلاثة أيام، وفي حال قُبض عليه للمرة الثالثة يتم توقيفه 15 يوماً، حسب “سبق”.

وكانت الجهات المختصة أوقفت المسن (75 عاما) بعد أن ضُبط من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة لقاصدي الحرم المكي عند خروجهم منه.

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