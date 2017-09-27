27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تويتر” تضاعف مساحة التغريدات إلى 280 حرفًا لبعض المستخدمين

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

للمرة الأولى في تاريخها، قررت “تويتر” (TWTR.N) زيادة عدد الأحرف في التغريدات إلى الضعف، ولكن لبعض المستخدمين حيث كشفت الشركة عن أنها بدأت اختبار حد جديد يصل إلى 280 حرفا للتغريدة بجميع اللغات عدا اليابانية والصينية والكورية.

وأكدت الشركة على أن هذا التغيير لن يراه سوى عدد قليل من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي قبل أن يكون متاحا – بشكل محتمل – للكثيرين حول العالم.

وترى “تويتر” أن هذه الخطوة سوف مساحة أكبر للمستخدمين من أجل حرية التعبير عن أنفسهم وآرائهم كما يقلص بعض العوائق أمام الشركة لزيادة عدد مستخدميها في السنوات الأخيرة.

رغم ذلك، يرى خبراء أن هذا التغيير سوف ينزع من “تويتر” سمة أصيلة في علامتها التجارية وهي سرعة المحادثات أو الآراء اللحظية من المشاهير ونجوم الرياضة والساسة على رأسهم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

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