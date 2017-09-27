27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل قائد عمليات الربوعة في الميليشيات الحوثية إثر غارة للتحالف شمالي صعدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي قائد عمليات الربوعة ومسؤول العمليات الهجومية، المكنى أبو الكرار الصعدي، ليلة أمسالإثنين، بالإضافة إلى 10 من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم؛ إثر غارة لطيران التحالف في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأكدت مصادر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية أمس الثلاثاء، استهداف الغارة اجتماعاً كان يترأسه الصعدي في منزل بمنطقة آل زماج في المحافظة، والذي تم تدميره بالكامل فوقهم.

كما أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب أن أكثر من 50 عنصراً من الميليشيا لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر الحالي في معارك بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية خلال عمليات تسلل حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة.

فيما نفذت القوات المشتركة منذ أيام عملية عسكرية نوعية قُتل على إثرها مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيات الحوثية أبو أمجد الجبري، إلى جانب 23 آخرين في جبهة حرض المحاذية للحدود السعودية بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

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