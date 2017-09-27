27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الهيئة السابق: الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة غير مخالف للشرع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق، أن صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ليس فيه مخالفة شرعية.

وقال آل الشيخ في حسابه على «تويتر»، مساء الثلاثاء: «الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية، والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها».

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