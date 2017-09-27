رئيس الهيئة السابق: الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة غير مخالف للشرع

بتاريخ سبتمبر 27, 2017

(أنحاء) – متابعات :- أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، مصنعًا للمياه، لمخالفته الاشتراطات الصحية والفنية في