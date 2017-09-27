صور | ملك البحرين يستقبل الشيخ طالب بن شريم المري

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، في قصر الصافرية اليوم (الثلاثاء)، الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري، شيخ شمل قبيلة المرة، برفقة أبنائه وعدد من أبناء عمومتهم.
وأشاد الملك حمد بن عيسى بالشيخ طالب بن محمد، وبالمكانة الرفيعة التي يحظى بها بين القبائل العربية، وكذلك قبيلة آل مرة، والتاريخ العريق الذي يشهد بنخوة أبنائها وطيب سيرتهم ومواقفهم الثابتة في دعم وحدة الشعوب الخليجية .
وأكد على الصلات العائلية التاريخية الوثيقة مع قبيلة آل مرة، وعلى العلاقات المشتركة والتواصل والترابط المستمر معهم، مرحبا بالأمير طالب والجميع في بلدهم البحرين .