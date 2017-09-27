اتحاد الكرة يعلن عن ضوابط توثيق الأندية لبطولاتها

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الملكي بالرأفة وبالأربعة يعيد الإيراني لوضعه ...بتاريخ
(أنحاء) – بدر سابق : ــ في مباراة ملكية هلالية من الطراز الرفيع ضد فريق بيروزي الايراني في
-
فيديو | نجم فرنسي يتدرب على أسلوب جديد لتسجيل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أذهل الفرنسي أنتوني جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، متابعيه على موقع “إنستجرام”،
-
فيديو | فهد المولد: “كنت أرجع للبيت وأنا أبكي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تحدث فهد المولد نجم المنتخب الوطني الأول ونادي الاتحاد عن بداياته في مجال
-
وكالة إيرانية تتهم مدرب الهلال بالتجسس على “ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اتهم مصدر مسؤول في إدارة نادي بيروزي الإيراني، مدرب نادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون