27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اتحاد الكرة يعلن عن ضوابط توثيق الأندية لبطولاتها

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد آلية جديدة تُمكن الأندية من توثيق بطولاتها لكرة القدم وفق ضوابط معنية استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الصادر مؤخراً ويقضي بإلغاء لجنة توثيق البطولات السابقة ونتائجه التي توصلت إليها.

والقرار الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم أفسح المجال للأندية كافة لتوثيق بطولاتها وفق سجلاتها وآلياتها التوثيقية ويترك الأمر للاتحادات الرياضية لتوثيق ما تراه مناسباً.

وأقر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من الضوابط يتم العمل بها حيال توثيق بطولات كرة القدم بحيث تتم عملية رصد البطولات بدءاً من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 1375 هـ الموافق 1956م ويكون التوثيق معتمداً في روزنامة الاتحاد السعودي والاتحادات الإقليمية والقارية والدولية ولا يكون من ضمنها البطولات الودية والصيــــفيـــة وبطولات الصداقة والبطولات التنشيطية.

وتضمنت الضوابط أيضا ضرورة أن تكون البطولة خاصة بالفريق الأول بلوائحها الخاصة فى نفس العام كبطولة قائمة بذاتها وليست تصفيات مؤهلة لبطولة كبرى على أن تتم عملية الرصد لكل الأندية خلال شهور من تاريخ صدور البيان وتسليم أوراق التوثيق معتمدة إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم..

وأعلن الاتحاد السعودي في قراره عن تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمراجعة ما يصلها من توثيق لاعتمادها وإعلان نتائجها خلال شهر من بدء عملية المراجعة .

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