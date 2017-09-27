27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا غاب إبراهيم خفاجي عن يوم الوطن ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

في الليلة السابقة لليوم الوطني و قبل ان تبدأ مناوبتي سألني شخص عن كاتب النشيد الوطني السعودي فقلت بعد محاولات استذكار “ابراهيم خفاجي” فمنذ زمن طويل لم أسمع إسمه حتى بات استذكاره صعباً .

بدأت المناوبة و اذا باتصالات متعددة و متكررة تأتيني من أطباء الطواريء لمعاينة مريض في الطواريء توجهت على الفور ، فكانت المفاجأة ان المريض هو شاعر الوطن ” ابراهيم خفاجي ” ، ذهلت من المفاجأة فقبل ساعات كنت اتحدث عنه و تعجبت حين رأيت شاعر الوطن يمرض في ليلة يوم الوطن .

حينها توقعت ان خبر مرضه سيكون حديث الوطن بأكمله ، فهو الشاعر الوحيد الذي نردد كلماته في كل محفل و لا يوجد سعودي لا يحفظ كلماته و هو الشاعر الذي كتب اجمل الأغاني التي تعتبر موروث فني لا يمكن  صنعه من جديد .

كنت اتصفح تويتر يوميا لأبحث عن خبر يتحدث عن شاعر الوطن لكن للأسف لا شيء ذكر عنه ، و الصحف أيضاً لم تذكر شيئاً عنه فتذكرت كيف يتابع الاعلام زكام عارضات الأزياء و يغفل عن كاتب نشيد الوطن .

و كأن الحال يردد ما كتبه خفاجي “لنا الله”

اللهم إشفه انت الشافي .

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