أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»إضافة إلى تكاليف الإقامة والإعاشة وتحمل تكاليف الحوادث .. 1.38 مليون سائق خاص يتقاضون 33 مليار سنويا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث تطوير التعاو...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- بحث الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور إبراهيم البدوي
-
“دويتشه بنك” يستضيف مؤتمر الأسواق المالية الس...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- أعلن دويتشه بنك اليوم عن انطلاق أعمال مؤتمر الأسواق المالية السعودية في لندن
-
خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الـ53 لمؤسس...بتاريخ
جدة – واس :- تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ،
-
“العمل”: توفير 80 ألف فرصة عمل للنساء قريبا ف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توفير 80 ألف فرصة عمل للنساء قريبا