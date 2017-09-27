27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إضافة إلى تكاليف الإقامة والإعاشة وتحمل تكاليف الحوادث .. 1.38 مليون سائق خاص يتقاضون 33 مليار سنويا

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت رصد أجرته صحيفة “مال” من واقع بيانات رسمية أن عدد السائقين العاملين لدى الأسر السعودية وصل إلى نحو 1.38 مليون سائق يتقاضون سنويا نحو 33 مليار ريال كرواتب، هذا بالاضافة إلى المزيا العينية التي يحصولون عليها والمتمثله في مصاريف الاستقدام والاقامة والمعيشة والسكن واستخراج وتجديد رخص الاقامة والقيادة التي تتحملها الاسرة السعودية في سبيل القيام بمهمة القيادة بالاسرة في ضوء منع المرأة من قيادة السيارات.

ويمهد الامر السامي الكريم الصادر أمس عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لانخفاض تدريجي في اعداد السائقين الاجانب في المملكة مع بدء تطبيق الأمر السامي بداية من 10 شوال المقبل الموافق 24 يونيو 2018، وهو ما يخفض نفقات الاسر السعودية ويحد من سلبيات استقدام السائقين الاجانب وعدم تمكن عدد كبير منهم من القيادة وتعلمهم داخل المملكة اضافة الى بعض السلوكيات التي ينفرها المجتمع السعودي التي تصدر عن البعض منهم.

وتشير بيانات النشرة الربع سنوية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء أن إجمالي عدد العمالة المنزلية غير السعودية بلغ بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 2.33 مليون عامل وعاملة يستحوذ السائقون على نحو 1.38  مليون سائق بنسبة تقدر بنحو 60% من العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.

ووفقا للبيانات فإن عدد العمالة المنزلية من الذكور بلغ بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 1.58 مليون عامل منهم 1.38 مليون سائق بنسبة 87%. وتشكل العمالة المنزلية المستقدمة (2.33 مليون) نحو 21.5% من اجمالي العمالة الاجنبية العاملة في السعودية (10.85 مليون عامل) أي أن السائقين يشكلون 12.7% من العمالة الاجنبية في المملكة.

وعلى صعيد المتوسط الشهري للاجور يشير مسح القوى العاملة للهيئة العامة للاحصاء إلى أن متوسط الاجر الشهري للعمالة المنزلية الذكور نحو 1985 ريال شهريا، أي أن اجمالي ما تدفعه الاسرة السعودية من اجور ورواتب للسائقين شهريا يقدر بنحو 2.73 مليار ريال أي نحو 33 مليار ريال سنويا.

واضافة إلى التكلفة المالية التي تدفعها الاسر السعودية من استقدام سائقين، ترتفع التكلفة الاجتماعية التي يتحملها المجتمع السعودي فوفقا لاخر احصاءات ادارة المرور بلغ عدد الحوادث المرورية في المملكة خلال العام 1437هـ عدد 533.4 الف حادثه تقدر احصاءات سابقة لادارة المرور أن نحو 45% من تلك الحوادث ناتجة عن طرف اجنبي، فيما ترى الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن سبب الحوادث المرورية يرجع لوجود 70% من السائقين الأجانب القادمين إلى داخل المملكة يجهلون أساليب القيادة، ومعهم رخص قيادة مزورة من بلدانهم.

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