27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.. التميمي: فخور كوني أب لستة بنات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

عبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي عن فائق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- على صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وقال التميمي أن هذا القرار المهم يؤكد حكمة القيادة ونظرتها لمصالح المواطنين، مشيراً إلى أن المرأة السعودية تحظى باعتناء كبير منذ نشأة المملكة تحت قيادة المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه-  وكان لها إسهامات كبيرة في عدة مجالات ابتداءً من التعليم والابتعاث أو من خلال دورها مع الرجل في تنمية المملكة أو المساهمة في دورها الحيوي بمجلس الشورى، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 أعطت دوراً مهماً للمواطن السعودي رجالاً ونساءً وذلك للإسهام في التنمية وصناعة مستقبل واعد بمشاركة جميع أطياف المجتمع دون تفريق وهذا ما نلمسه مؤخراً بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال السنتين الماضيتين والتي غيرت من أداء العمل الحكومي تحديداً وتحول إلى أكثر حيوية وسرعة في اتخاذ القرار وإنجاز الأعمال.

وذكر التميمي: إني أشعر بسعادة غامرة بعد صدور الأمر السامي وأنظر له بشكل شخصي كوني أب لستة بنات، وحريص أن يأخذوا دوراً بارزاً في خدمة وتنمية الوطن، كما سيسهم هذا القرار في تمكين المرأة وإعطائها مساحة كبيرة من الاهتمام مما يزيد من اسهامهن في المجتمع ولعب دوراً حيوياً مهماً في مستقبل المملكة. 

وأشار التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت من الجهات التي مكنت المرأة في العمل في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وبخاصة في الهيئة العامة للطيران المدني والتي أصبح لها دوراً رئيسياً في إجراءات الترخيص لشركات الطيران أو العاملين فيها وغيرها، ومؤخراً أعلنت الهيئة منذ أسابيع عن برنامج قادة المستقبل والذي خصص لعدد20 سيدة سيتم تأهيلهم بشكل خاص ليتمكنوا من الحصول على وظائف قيادية في الهيئة خلال السنوات القادمة بعد نجاح تجربة البرنامج خلال الأعوام الماضية والتي مكنت الشباب السعودي من الوصول لوظائف قيادية منها إدارة 3 مطارات سعودية.

واختتم التميمي تصريحه بالابتهال إلى المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ويمدهم بعونه وقوته، ويديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره.

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تعليق واحد

  1. سالم الهذلي بتاريخ

    اي فخر تتكلم عنه وأي كرامة وانت فخور بذالك اليس لديك كرامة رجال اليس لديك غيره علي عرضك هل بعد هذا فخر ي للعار بعد استر ويال الخيبه بك وبمن انت ولي عليه

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