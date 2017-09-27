الجمعية السعودية لأصدقاء مرضي الثلاسيميا والأنيمياء المنجلية تحتفل باليوم الوطني.. بحضور لاعبى النادي الأهلى

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
احتفلت الجمعية السعودية الخيرية لأصدقاء مرضي الثلاسيميا والأنيمياء المنجلية بالتعاون مع مستشفي جامعة الملك عبدالعزيز وبرعاية نائب المشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن صويلح اللحياني ، صباح اليوم الأربعاء باليوم الوطني 87 في بهو مستشفي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، وذلك بحضور الدكتور غازي دمنهوري، رئيس الجمعية والعقيد زيد آل هاشم مدير العلاقات العامة بمرور محافظة جدة ولاعبى النادي الأهلي ياسر المسيليم وحسين المقهوي وسعيد المولد.
وبجانب مجموعة من البرامج والفعاليات المختلفة ، توشحت اركان غرف المرضي باللون الأخضر وإعلام الوطن ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى تزيين أقسام المستشفيات ومشاركة المرضى والمراجعين فرحة اليوم الوطني، وقدمت الورود للأطفال المرضي بهدف رسم الفرحة على محياهم، الأمر الذي عكس إيجابا على الأطفال المرضى والمراجعين بالمشاركة بهذا اليوم الغالي على الجميع.
وتضمنت مشاركة الجمعية فى مجموعة من الأركان التعليمية والترفيهية خصص جزء منها للأطفال ومسرح تتخلله مسابقات وجوائز وشخصيات كرتونية.
كما شارك عدد من الفنانيين التشكيلين فى معرض فنى اشتمل على العديد من اللوحات التى تعبرعن حب الوطن.
وعن هذة المناسبة الغالية، أكد الدكتور غازي دمنهوري، رئيس الجمعية بأن إحتفالية اليوم الوطني مناسبة مهمة وغالية علينا جمعيا ونجدد من خلالها البيعه والولاء والطاعة لقادة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ونستذكر من خلالها ما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على هذا الوطن ونعرف الأجيال التالية بقيمة هذا الوطن الكبير وإمتداده وانجازاته.