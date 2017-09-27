27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | المعلمي يعلن خبر السماح للمرأة بالقيادة في الأمم المتحدة.. والقاعة تضج بالتصفيق

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضجت قاعة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، بالتصفيق على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وذلك فور قيام مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بإعلان الخبر.

ووقف المعلمي أمام الحاضرين بقاعة الأمم المتحدة، معلنا صدور المرسوم الملكي وسط سعادة بالغة، واصفا إياه باليوم التاريخي للمجتمع السعودي رجالا ونساء، وقابله الحضور في القاعة بالتصفيق للقرار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد أصدر مرسوما بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارة للمرأة، حيث قوبل القرار بترحيب واسع داخليا وخارجيا.

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