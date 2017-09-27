27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“كريم”: نبارك لنساء الوطن.. وجاهزون لتسجيل السيدات كباتن في السعودية
﻿

“كريم”: نبارك لنساء الوطن.. وجاهزون لتسجيل السيدات كباتن في السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدمت شركة “كريم السعودية”،التهنئة للسيدات السعوديات ولجميع الشعب السعودي على القرار التاريخي، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأكد الشركة أنها جاهزة فورًا لتسجيل النساء للعمل كباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وقالت الشركة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” مبروك لنساء الوطن 100 ألف فرصة عمل قادمة”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق