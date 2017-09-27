فيديو | الدكتورة لطيفة الشعلان تبكي تأثراً بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة‎

بتاريخ سبتمبر 27, 2017

الرياض واس :- أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة إلكترونية لتقييم إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا، وذلك عبر