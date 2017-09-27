27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الدولية “الانتربول”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت منظمة الإنتربول اليوم الأربعاء موافقتها على طلب السلطة الفلسطينية الانتساب إليها، وكتبت المنظمة في تغريدة على هامش جمعية السنوية العامة التي تستضيفها بكين “مع انضمام دولتي فلسطين وجزر سولومون يرتفع عدد الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول إلى 192 دولة”.

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