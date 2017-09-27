قبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الدولية “الانتربول”

أعلنت منظمة الإنتربول اليوم الأربعاء موافقتها على طلب السلطة الفلسطينية الانتساب إليها، وكتبت المنظمة في تغريدة على هامش جمعية السنوية العامة التي تستضيفها بكين “مع انضمام دولتي فلسطين وجزر سولومون يرتفع عدد الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول إلى 192 دولة”.