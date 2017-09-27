27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مفوضية الاستفتاء بكردستان: 92% صوتوا بنعم على استقلال الإقليم

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الأربعاء إن أكراد العراق أيدوا قيام دولة مستقلة في استفتاء أثار غضب حكومة بغداد بالإضافة لتركيا وإيران.

وأعلنت المفوضية أن أكثر من 92 في المئة صوتوا لصالح الاستفتاء.

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