27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لجين .. لم تعد على الحدود

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

في السادس من نوفمبر عام ٩٠ قام عدد من الأفاضل من سيدات الوطن بقيادة السيارة في شوارع الرياض يطالبن بحقٍ مشروعه لم يقف الدين فيه وجهه ولكن صادرته القبيلة والمحافظة المصطنعة والعادات والهواجس التي صنعها الناس بأيديهم وظلت تنموا وتكبر مع الزمن فكانت في منزلة الدين وربما أكبر .

لم تكن النسوة حينها تطالبن برفاهيةٍ وإنما بأمر طبيعي بحكم التنقل للعمل والى شتى متعلقات الحياة الاخرى فمنهن الأكاديميات والمعلمات وربات المنازل ومربيات أجيال ، وفي المقابل كان رد المتشددين رجعياً ناعتاً إياهن بأبشع الألفاظ السيئة وتم التشهير بهن في العريضة المشهورة ولا يخفى لمن اطلع عليها ما كانت مقدمتها وما ذُيلت به وما عقب ذلك كان أدهى عليهن ..وعلى المجتمع أمرّ.

سنون مضت كانت حافلةً بعدة محاولات ومطالبات مشروعة للسماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة كانت السمة الأبرز في المطالبات سلميتها ومنطقية مرتكزاتها وعقلانية ولين جانبِ مقدماتها ..فقد خرجت من رحمِ معاناة لا نهاية له ما بين قائد مركبة وافد ورجل دين يرفض أن تتنفس سيدة في البلاد بلا محرم ، بين هذا وذاك بقيت السيدة السعودية في علاقة بين مطرقة وسندان لم تستطع استيعابها !

دول مجاورة مشابهة لتركيبتنا وثقافتنا بل وحتى امتداد لكثير من قبائلنا لم تعاني من تبعات لهذا الأمر ما جعلنا في حيرة من أمرنا ..كتبنا حينها ما كتبنا ..ذهب مع الريح وما من صدى مجيب سوى بعض التكتيم الإعلامي على مآل بعض المُطالبات .

منال الشريف مستشارة أمن المعلومات كان لها دور في محاولة تبيين طبيعة الأمر مما أحدث ضجة حينها في الشارع السعودي ما بين مؤيد ومعارض . الشريف التي تقول بأن “المؤسسة الدينية في السعودية تكتسب سلطتها من خلال فرض السلطة على النساء. والحكومة لا ترغب بإثارة غضب المؤسسة الدينية، والمجتمع عمومًا يقبل النظر للمرأة على أنها قاصر. حين دخلت السيارات إلى السعودية، تقبل المجتمع مبدأ عدم قيادة المرأة للسيارة”. الأمر الذي تؤكده ردة فعل التيار المتشدد الذي لازال يرمي بالتخوين والأجندة والمؤامرة والترسانة ذاتها من الألقاب التي يرميها عادةً على كل ما لا يوافقه أو لا يعرفه رغم أن الإنسان “عدو ما يجهل” .

السيدة لجين الهذلول حاولت مراراً توضيح حجم الأضرار الاقتصادية والعملية التي تعاني منها المرأة في السعودية تجاه عدم وضوح إمكانية قيادتها للسيارة ، لجين قادت عدة مناشدات بهدف إبراز مناشدتها لحقوق السيدات كان منها إيقافها بعد قيادتها للسيارة على الحدود السعودية الإماراتية حينها تم إنشاء هاشتاق بإسم “لجين على الحدود” وكان نشطاً لفترة إعلامياً ولم يخبت.

سيدات بلدي الفاضلات كثر ..من فاز اليوم هو الوطن ، بهن أولاً وبتغيره وتجاوزه لبعض الهواجس ، أمر ملكي مشكور ..وفتوى كبار العلماء حسما الجدل وسيسير الأمر بسلاسة .

كانت الأنثى ممنوعة ذاتَ يوم من التعليم ..ومن خوّنها وشيطن تعليمها سيتظلم اليوم ويتشكّى إن لم يجد مقعداً لابنتهِ في المدرسة المجاورة ، هكذا سيسير الأمر والوقت كفيل بذلك .

مُبَارَك لمنال وَلسيدات عام ٩٠ الفاضلات ولكل شريكات الوطن .

لجين اليوم لم تعد على الحدود بإمكانها التجول في بلادها بأمان .

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