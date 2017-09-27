أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»إعلاميو المنطقة الشرقية يشيدون بالأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة
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اعلاميون متطفلين كن امر سواقة المراة معجزة ان سواقت المراة دمار وهدم لكرامتها التي كانت تحافظ عليها وتصونها بعيد عن العلمانية والابرالية وجميع مايعصف بلمملكة العربية السعودية من دمار وغزو فكري ضد المسلمين واستهدافهم وافساد اخلاقهم ودينهم ولانقول الاحسبنا الله ونعم الوكيل