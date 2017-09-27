أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني لهذا العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 فبراير 2018
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