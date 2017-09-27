27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس وزراء لبنان يشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بيروت – واس :-

أشاد دولة وزراء لبنان سعد الحريري بالأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ووصف في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” اليوم, بالسماح للمرأة بالقيادة بالقرار التاريخي, متمنياً المزيد من التقدم والازدهار.

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