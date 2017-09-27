27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة الهلال تطلب إعفاء لاعبي الفريق الأول من معسكر المنتخب

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدّمت إدارة نادي الهلال، اليوم (الأربعاء)، إلى إدارة المنتخب طلبًا رسميًا لإعفاء لاعبي الفريق الأول من معسكر المنتخب السعودي المقام في أبوظبي أيام الفيفا، إضافةً إلى خوض مباراتين وديتين أمام جامايكا وغانا.

وبررت إدارة الهلال طلبها برغبتها في تجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة الإياب أمام “بيروزي” الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام الثلاثاء 17 أكتوبر، ويُنتظر أن ترد إدارة المنتخب السعودي على طلب الهلال خلال الفترة المقبلة.

ويضم المنتخب السعودي من لاعبي الهلال كلا من: عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وسالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف.

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