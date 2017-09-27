27 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لجنة استقطاب المواهب تبدأ مهامها في الرياض.. غداً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت لجنة استقطاب المواهب لمواليد المملكة عن بدء مهامها لاستقبال الموهوبين في منطقة الرياض اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الساعة الرابعة عصرا.

وأهابت اللجنة بالمتقدمين اصطحاب أوراقهم الثبوتية والحضور بالزي الرياضي.

 ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتمديد فترة استقبال المواهب وشمولها مناطق الرياض والأحساء وجازان.

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