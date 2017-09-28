28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الحرس الملكي يعلن توفر وظائف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم.. تعرف على الشروط
﻿

الحرس الملكي يعلن توفر وظائف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم.. تعرف على الشروط

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية .

ودعت الرئاسة الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع

http://‏apps.rgr.gov.sa:8888 ، لافتةً النظر إلى أن الأحد القادم الموافق 18 / 1 / 1439هـ، سيكون موعداً لاستقبال الموقع للطلبات .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق