28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليابان تعلن عن منحة طارئة لليمن بقيمة 2 مليون دولار

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت اليابان تقديم منحة طارئة لليمن عبر منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وتهدف المنحة وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم مواجهة انتشار وباء الكوليرا والمجاعة المحتملة.

وسبق أن قدمت اليابان مساعدات لليمن بقيمة 61.75 مليون دولار عام 2017م.

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