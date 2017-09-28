باريس سان جيرمان يضرب البايرن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

(أنحاء) – أنس القاسم :-
فاز باريس سان جيرمان 0/3 على ضيفه بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.
سجل الهدف الأول داني ألفيس في الدقيقة 2 وسجل إدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة32 وأضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 63 .
لعب مدرب باريس سان جيرمان اوناي إيمري بتشكيلة تضم اريولا في حراسة المرمى ودانييل ألفيس وماركوس كوريا وتياغو سيلفا ولايفن كورزاوا في الدفاع ، وماركو فيراتي وتياغو موتا وادريان رابيو في الوسط، وكليان مباب وادينسون كافاني ونيمار دا سيلفا في الهجوم، وفي الإحتياط أنخيل دي ماريا وكيفن تراب وجوليان دراكسلر ولوكاس مورا وتوماس مونيير وبريسنال كيمبيمب وجيوفاني لو سيلسو.
ولعب مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتيب بتشكيلة تضم زفن أولريخ في حراسة المرمى وجوشوا كيميج ونيكلاس وخافيير مارتينيز ودافيد ألابا في الدفاع، وكورينتين توليسو وتياجو الكانترا وارتورو فيدال الوسط، وتوماس مولر وليفاندوفسكي وجيمس رودريغيز في الهجوم، وفي الإحتياط اريين روبن ورافينيا وفرانك ريبيري وماتس هوميلس وكريستيان فروشتل.
أنطلق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الجهة اليسرى، ولعب كرة جميلة لزميلة دانييل ألفيس ليسددها بقوة مسجلاً الهدف الأول للنادي الباريسي.
لم يهتز نادي بايرن ميونخ في الشوط الأول، وتحرك لإدراك التعادل عن طريق توماس مولر الذي تابع ركلة ركنية عن طريق زميلة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12 , إلا أن ألفونس أريولا تعامل معهما بثبات.
سدد خاميس كرة رائعة بجوار القائم الأيسر للحارس اريولا وتقدم مارتينيز في الكرات العرضية والركلات الركنية كما سدد كرة قوية أبعدها أريولا بصعوبة .
استغل باريس سان جيرمان اندفاع بايرن ميونخ للهجوم وشكل خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة .
دفع مدرب بايرن موينخ أنشيلوتي بتبديلين مع بداية الشوط الثاني بإشراك كينجسلي كومان وسباستيان رودي مكان خاميس رودريجيز وتوليسو.
أضاع النجم البرازيلي نيمار فرصتين، حيث سدد الكرة بعيدًا رغم وجوده في انفراد تام، ثم سدد كرة قوية بجوار القائم الأيسر، قبل أن يعوض مسلسل الفرص الضائعة من انطلاقة مبابي لتصل اليه ليسددها في شباك زفن أولريخ في الدقيقة 63 .
وفي الدقيقة 67 سجل أرتورو فيدال هدفًا لبايرن ميونخ ألغاه الحكم بداعي التسلل، ثم أضاع كافاني كرة عرضية أرضية عن طريق دانييل ألفيس لم يتابعها بشكل المطلوب.
أجرى أنشيلوتي تبديل بنزول أريين روبن مكان توماس مولر ولكن دون اي فائدة ودون جدوى.
وأجرى أوناي إيمري مدرب النادي الباريسي تبديل بنزول آنخيل دي ماريا مكان مبابي، ثم جوفاني لو سيلسو وجوليان دراكسلر مكان تياجو موتا وفيراتي، ووسط انهيار تام لنادي بايرن ميونخ انطلق كومان، وسدد كرة أنقذها حارس باريس سان جيرمان أريولا، وانقذ ركلة حرة مباشرة سددها ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز النادي الباريسي.
وبهذا الفوز يتربع نادي باريس سان جيرمان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، وبايرن ميونخ خلفه برصيد 3 نقاط متساويًا مع سيلتيك الاسكتلندي الذي هزم أندرلخت البلجيكي بملعبه في الجولة نفسها.