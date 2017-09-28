باريس سان جيرمان يضرب البايرن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بتاريخ سبتمبر 27, 2017

(أنحاء) – متابعات :- قدّمت إدارة نادي الهلال، اليوم (الأربعاء)، إلى إدارة المنتخب طلبًا رسميًا لإعفاء لاعبي الفريق