28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تغلق محال لبيع المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أغلقت وزارة الصحة، أمس (لأربعاء)، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من محلات المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية المخالفة بالعاصمة الرياض.

وأطلقت الوزارة حملة تفتيشية لمنشآت تبيع المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية بغرض التأكد من استيفائها الشروط الصحية اللازمة.

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