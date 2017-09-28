28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يرصد ردود أفعال الشارع السعودي على قرار السماح للمرأة بالقيادة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رحّب عدد كبير من المواطنين بالأمر السامي’الذي صدر أمس (الثلاثاء) بالسماح للمرأة بالقيادة والحصول على رخصة قيادة.

وعبّرت فتاة، في تقرير بثته قناة MBC، بأنها صُدمت عند سماع القرار، إلا أنها سعيدة به، لأنه سيوفر عليها، بدلا من طلب السيارات عن طريق التطبيقات والدفع للشركات، فيما أكد شاب أن القرار لصالح المرأة العاملة، التي تستخدم السيارة للذهاب إلى عملها، أو في شؤون الأسرة، كنقل والدها المريض للمستشفى.

وأشادت امرأة أخرى بالقرار، وأكدت أنه لصالح المرأة العاملة، التي لا تستطيع دفع قيمة النقل للسائقين، وبالمثل عبّرت أخرى عن سعادتها بالقرار، لأنه أعطى المرأة حرية الاختيار أن تسوق ‏أو لا، ‏بينما دعا مواطن الجميع إلى تقبل القرار، حيث رأى أنه في صالح الوطن قبل أي شيء.

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