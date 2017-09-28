28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميًّا.. الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة مطلع أكتوبر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب – خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي اليوم – عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة مع بداية شهر أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال.

وأوضحت الهيئة إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع حيث يتم بعد تقديم النموذج إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية .

وتكون الضريبة في هذه الحالة مستحقة الدفع في ذات وقت تقديم الإقرار الضريبي أي خلال 15 يوما من نهاية الشهر /الفترة الضريبية/ الذي تم فيه الاستيراد فيما يطلب من الشخص غير المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية القيام بدفع الضريبة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى موقع الهيئة ويتم إصدار رقم المعاملة له بعد سداد الضريبة.

وبينت الهيئة انه يتوجب على أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى الدولة تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية دون رقم المعاملة.

وأكدت الهيئة أيضا أنه يتوجب على المنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها و وجهتها والفترة الزمنية التي سيتم طرحها للاستهلاك في الدولة أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة.

وقال سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ” مع تطبيق الضريبة الانتقائية نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية”.

وأضاف ان تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها .

مشيرا الى ان الهيئة حرصت على التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال جميع الاستعدادات لتطبيق أفضل للضريبة الانتقائية التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب عملت على تنفيذ حملات توعية شاملة عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية وآليات التسجيل لأغراض الضريبة والاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وجميع ملاحظاتهم حول النظام الضريبي بشكل عام والضريبة الانتقائية بشكل خاص.

وأشار سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن الهيئة حرصت وضمن سعيها لتقديم أرقى الخدمات على تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الضرائب في الدولة بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات وتطلعاتها في توفير جميع الأنظمة والخدمات للمستثمرين وقطاعات الأعمال من القطاع الخاص والأفراد.

وقال ان الهيئة تسعى إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته حيث تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى مدار الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 اذ شهد الموقع إقبالاً كبيراً على عمليات التسجيل منذ اليوم الأول .

متوقعا الانتهاء مع نهاية شهر سبتمبر الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية والمقدر عددها بـ 250 شركة حسب إحصائيات أولية وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ودروهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل ومساهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي الصادر في 13 سبتمبر 2017 ستفرض الضريبة الانتقائية ابتداء من أول أكتوبر 2017 على المشروبات الغازية بنسبة 50% وعلى كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% حيث يقصد بالمشروبات الغازية كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة .

ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني.

وستعمل الهيئة على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقا لسعر البيع في أسواق التجزئة .

مشيرة الى ان سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين: السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقا لسعر المنتج في السوق المحلي /على الموقع الإلكتروني للهيئة/ وسعر بيع التجزئة في السوق /كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة/.

وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية والمستورد الذي يستوردها والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة .

وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /36/ لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، على الخاضعين للضريبة الانتقائية حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلي، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوما من نهاية كل شهر وبناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب سيكون في 15 نوفمبر 2017.

وتستحق الضريبة الانتقائية عند إنتاج السلع الانتقائية خارج منطقة محددة حيث يتم التصريح عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمنتج المسجل بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالإنتاج.

كما أنها تستحق أيضاً عند طرح السلع للاستهلاك /من منطقة محددة/ حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمسجل /المنتج أو المستورد أو أمين المستودع/ بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالطرح للاستهلاك.

وتستحق الضريبة الانتقائية أيضا عند الاستيراد من قبل المستورد حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي في حال كان المستورد مسجل قبل الاستيراد، أو يستحق سداد الضريبة الانتقائية من قبل المستورد قبل التخليص الجمركي في حال الشخص غير المسجل.

وفي حال كان المستورد مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب فعليه القيام بالتصريح عما يستورده قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية .

وبعد ذلك يقوم بالإقرار عن الاستيراد في الإقرار الضريبي وسداد الضريبة خلال 15 يوماً من نهاية الشهر الذي قام به بالاستيراد.

وفي حال لم يكن المستورد مسجلاً لدى الهيئة فعليه القيام بالتصريح عما يستورده وسداد الضريبة قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية وستكون آلية التصريح عن الاستيراد من خلال الخدمات الالكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب ودفع الضريبة المستحقة عبر منظومة الدرهم الالكتروني.

وفي ما يتعلق بالشخص المخزن والسلع الانتقائية الفائضة وهو أي شخص يمتلك سلعا انتقائية لم تخضع سابقا للضريبة الانتقائية .

فإن أي شخص خزن سلعا انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية عليه التسجيل وسداد الضريبة عن السلع المخزنة لديه في حال كانت “سلع انتقائية فائضة” والتي يقصد بها السلع التي امتلكها الشخص المخزن قبل 1 أكتوبر 2017 ولا زالت مملوكة من قبله في 1 أكتوبر 2017 .

وهي تلك السلع التي تزيد عن مخزون شهرين وفقاً لمتوسط البيع الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية /سواء ما يتم شراؤه أو إنتاجه/ بناء على فترة /12/ شهراً سابقة اعتباراً من نهاية سبتمبر 2017 .

أو التي يقصد الشخص المخزّن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في الدولة وفي حال لم تكن السلع الانتقائية فائضة، فليس مطلوب من الشخص المخزن القيام بالتسجيل الضريبي.

وعلى كل شخص يمارس أعمال متعلقة بالسلع الانتقائية القيام بعدة خطوات للامتثال الأفضل بما فيها تحديد مدى حاجته للتسجيل الضريبي، وفي حال الحاجة لذلك التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وفي حال وجود أية سلع انتقائية لديه عليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية 30 سبتمبر 2017 والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد .

كما يجب عليه الاطلاع على التشريعات الصادرة في شأن الإجراءات الضريبية والضريبة الانتقائية لمعرفة واجباته وحقوقه.

وفي ما يتعلق بالمنطقة المحددة وهي أي منطقة حرة مسيجة أو أي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين مستودع، وتتوفر التفاصيل والشروط المتعلقة بها في قرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية .

ومن أجل اعتبار أية منطقة ..منطقة حرة يجب تسجيل أمين مستودع لها وفقا للشروط المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية .

وتستحق الضريبة على السلع الانتقائية المخزنة داخل منطقة محددة عند الإفراج عنها من المنطقة المحددة أو عند طرحها للاستهلاك /حتى لو كان طرحها للاستهلاك تم داخل المنطقة الحرة أو المحددة/.

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