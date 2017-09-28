“الخطوط السعودية” تحصل على تصنيف 4 نجوم ضمن تقييم لأداء 470 شركة طيران عالمية

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
حققت الخطوط السعودية نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحاتها الأخيرة وذلك بحصولها على تصنيف متقدم (4 نجوم) من شركة (Apex) المعنية بتقييمات شركات الطيران خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017م بمركز لونغ بيتش للمؤتمرات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات معرض أبيكس إكسبو 2017 بحضور أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في مجال صناعة الطيران بينهم (100) من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران العالمية ومزودي المحتوى ومصنعي الأنظمة .
وتعتمد (Apex) في تقييمها لشركات الطيران على آراء المسافرين في مستوى هذا الشركات عبر استفتاءات يشارك فيها المسافرون والمهتمون بصناعة النقل الجوي، وتعد شركات الطيران المصنفة بمستوى (4 نجوم) مجموعة محدودة لا تجاوز نسبتها 15٪ من عدد شركات الطيران في جميع أنحاء العالم .
وسلّم الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس جو ليدر شهادة الأربع نجوم لمدير الخطوط السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأمريكا الجنوبية مساعد المساعد في حفل توزيع الجوائز بمعرض أبيكس اكسبو 2017، مهنئاً الخطوط السعودية بهذا الإنجاز والتأهل إلى تصنيف 4 نجوم من خلال التقييم الذي شمل 470 شركة طيران حول العالم، مشيراً إلى أن (Apex) استقت التقييمات من خلال استطلاع آراء المسافرين حول جميع المسارات وكانت “السعودية” من الشركات القلائل التي تأهلت عبر هذا الاستطلاع العالمي لشركات الطيران حول العالم .
وتضم قائمة شركات الطيران الحائزة على تصنيف (4نجوم) في العالم :
الخطوط السعودية، والمكسيكية، الكندية، الفرنسية، امريكا ايرلاينز، البريطانية، الهولندية، الفنلندية، الإسكندنافية، خطوط جنوب افريقيا، التايلندية، البرتغالية، يونايتد ايرلاينز، والفيتنامية.
وكانت الخطوط السعودية قد حصلت خلال العام الجاري على الجوائز التالية :
-جائزة التميز في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال ضمن جوائز ستيرلينغ فن التي تقدمها مؤسسة تيلي ويج الكندية المتخصصة في تقييم منتجات الترفيه الخاصة بالأطفال على مستوى العالم وذلك عن المنتج المتمثل في الحقيبة الترفيهية التي تقدمها “السعودية” للأطفال المسافرين على رحلاتها الدولية.
-جائزة التميز في (خدمات الطعام على الطائرة) لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2016م من قبل المسافر العالمي للعام الثاني على التوالي وذلك خلال معرض هامبورج للمقصورة الداخلية للطائرات.
-جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال الترفيه اللاسلكي عبر الأجهزة الشخصية للضيوف، وذلك في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح مقصورة الطائرات 2017م الذي أقيم في مدينة دبي.
-جائزتين ذهبيتين، الأولى عن أفضل تصميم لبدلة النوم الخاصة بجناح الدرجة الأولى بالتعاون مع شركة (بورشه ديزاين)، والجائزة الثانية عن الحقيبة النسائية لمستلزمات السفر المصممة من قبل (فورلا).
-جائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً في العالم المقدمة من شركة سكاي تراكس المتخصصة في تقييم أداء وتصنيف خدمات شركات الطيران، وذلك خلال شهر يونيو ٢٠١٧م ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للطيران.