28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”؟

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو طريف وثقه مواطن أثناء وجوده بجانب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وخلال الفيديو قال المواطن للأمير : “أمي تقدرك وتحبك، ولو إنها مو على ذمة الوالد كنا نزوجك إياها”، ليرد عليه الأمير قائلاً : “على أساس تكون قريب مني ودائما أأدبك”.

وما أن رد أمير الرياض على المواطن إلا وبدأ الحضور في الضحك .

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