28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عائض القرني: “بعض الرجال ما يسوى تيس.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر الداعية الدكتور عائض القرني مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، بمناسبة صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .

وعلق القرني على القرار التاريخي قائلاً: ” أنا أقول كما يقول المتنبي لو أن النساء كما عرفن لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب..ولا التذكير فخر للهلال” .

وأكد القرني أن رُب امرأة واحدة أفضل من ألف رجل موضحًا أن هناك بعض الرجال ما يسوى “تيس” -بحسب قوله.

ودعا القرني إلى إحترام الفتيات والسيدات والكف عن الاستهزاء بالنساء ، مؤكداً أن هناك تصرف على الرجال وتعطي بيتاً ومالاً وتتعب وتشقى ، والآن أعرف فتيات في المجتمع متعلمات مكافحات ، ولهن إخوان جالسين عطلين مبطحين في الاستراحات ” .

وأضاف : ” بعض الرجال لهم في المخدرات وضيعوا أنفسهم ، والله الأم تقوم بالأسرة وتعلم وتدرس هذا وتربي هذا ” .

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