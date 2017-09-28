فيديو | عائض القرني: “بعض الرجال ما يسوى تيس.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا”

بتاريخ سبتمبر 28, 2017

(أنحاء) – متابعات : ــ هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، السعوديات