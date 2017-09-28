28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إيفانكا ترامب تغرد: قرار القيادة يوم تاريخي للنساء في السعودية

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، السعوديات بقرارالسماح للمرأة بقيادة السيارات.

وغردت، الأربعاء، على حسابها على تويتر قائلة: اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.”

وكان أمر سامٍ صدر أمس باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

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