أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الرئيس الفرنسي يعرض خططه لإصلاح الاتحاد الأوروبي
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
” الصحة العالمية”: وباء الكوليرا مستمر في الا...بتاريخ
عدن – واس :- أكدت منظمة الصحة العالمية ، استمرار وباء الكوليرا في الانتشار باليمن ليشمل 22 محافظة
-
رسميًّا.. الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب – خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي اليوم – عن
-
اليابان تعلن عن منحة طارئة لليمن بقيمة 2 مليو...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت اليابان تقديم منحة طارئة لليمن عبر منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 2
-
رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على مليشي...بتاريخ
عدن – واس :- قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر بن علي