28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الفرنسي يعرض خططه لإصلاح الاتحاد الأوروبي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بروكسل – واس :-

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين اجتماعات على مستوى القمة وفي إطار غير رسمي اليوم وغداً في العاصمة الأستونية تالين، ويبحث القادة الأوروبيون سبل حفز الاقتصاد الرقمي في دولهم وتكريس مزيد من الموارد لهذا القطاع الحيوي.

وسيعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام نظرائه تفاصيل خطة تهدف إلى دعم إمكانيات الإصلاح فى الاتحاد الأوروبي ، التي تشمل إحداث تغييرات جوهرية في آليات العمل الأوروبي المشترك على الصعيد المالي والاقتصادي والأمني، كما يقترح الرئيس الفرنسي موازنة مشتركة لمنطقة اليورو وتعيين وزير للمالية الأوروبي وإنشاء وكالات مختصة في شؤون الأمن وحفز سياسات الدفاع، ويريد الرئيس الفرنسي الحصول على دعم من القادة الأوروبيين بشأن خريطة طريق محددة قد يتم وضعها قبل الصيف القادم.

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