28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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” الصحة العالمية”: وباء الكوليرا مستمر في الانتشار باليمن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أكدت منظمة الصحة العالمية ، استمرار وباء الكوليرا في الانتشار باليمن ليشمل 22 محافظة من أصل 23 محافظة، وذلك منذ بدأ ظهور المرض في 27 من شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017م.

وأشار التقرير الذي نُشر اليوم، إلى أن محافظة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي هي المحافظة اليمنية الوحيدة الناجية من الوباء ، موضحًا تسجيل أكثر من 745 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا مع رصد 21 حالة وفاة في 22 محافظة.

وأظهر التقرير أن محافظة الحديدة، في غربي اليمن ما زالت تتصدر قائمة المحافظات في أعداد الإصابات، مسجلة 98 ألفا و381 حالة في حين تتصدر محافظة حجه القائمة في عدد الوفيات جراء المرض بنحو 398 حالة.

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