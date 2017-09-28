28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | معنف ابنه في مكة يتحدث لأول مرة: أريد حقي ممن شهّر بي وصورني.. وأحب أبنائي وعلاقتي معهم طيبة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد المواطن محمد حنتول معنف ابنه المريض نفسيا بمكة المكرمة أنه يريد حقه ممن شهر به وقام بتصويره وهو يقوم بضرب ابنه ويحاول إدخاله إلى المنزل.

وأشار الأب وفقا لمقطع فيديو نشرته “عين اليوم” إلى أن علاقته مع أبنائه طيبة وأنه يحبهم وأن أسرته مستقرة معنويا وماديا، مضيفا أن ابنه سعود (المعتدى عليه) متخلف عقليا، وشقيقه علي لديه تخلف بدرجة أقل.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على الأب وأودعته حجز شرطة أجياد لحين التحقيق معه بعد ظهوره بمقطع فیديو وھو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.

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