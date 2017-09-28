28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الداخلية: رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وصف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث بـ”التاريخي”، الذي يحُسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأكد جاهزية رجال الأمن لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وقال: “قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

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