28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

شارك نيابة عن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية الأستاذ خليفة بن سعيد العبري منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني المقام في العاصمة الأردنية عمان  اليوم  الخميس  ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧م  .

 وألقى سعادته كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تطرق فيها إلى العلاقة التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودوّل مجلس التعاون وإلى مجالات الاستثمار التي يمكن للجانبين الاستفادة منها، وكذلك إلى دعوة المختصين من الجانبين بدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المشتركة وتبادل الزيارات والمعلومات بين الوفود التجارية، وتوثيق العلاقة الاقتصادية بين سيدات الأعمال في كل من الأردن ودول مجلس التعاون.

 ويعد هذا المنتدى من المنتديات الهامة على مستوى الدول العربية خاصة وأنه يتطرق بشكل مباشر إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين كل من المملكة الأردنية الهاشميه ودول مجلس التعاون  في كافة المجالات.

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