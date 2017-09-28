أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزارة المالية تعلن نجاح إتمام تسعير الطرح الث...بتاريخ
الرياض – واس : ــ أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن
-
وزارة المالية تقدم عرضا لمجلس الشؤون الاقتصاد...بتاريخ
جدة – واس : ــ قدمت وزارة المالية أمس عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة
-
صندوق الاستثمارات العامة يقود مشروع تطوير “جد...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة
-
السعودية تتصدر المركز الثالث عربياً والثلاثين...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- خلص تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، الذي نشره المنتدى اليوم