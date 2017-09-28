28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية”: تأجيل الإعلان عن الوظائف الإدارية إلى منتصف الأسبوع القادم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الخدمة المدنية تأجيل إعلان الوظائف الإدارية إلى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح حمد المنيف المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه بموقع “تويتر” : “‏تحقيقا لرغبةالجهات الحكومية في منحها مزيدا من الوقت لإضافة المزيد من احتياجها من الوظائف الإدارية فقد تم تأجيل الإعلان إلى منتصف الأسبوع القادم>”

وكانت الوزارة قد أجلت إعلان الوظائف الإدارية قبل أسبوعين لتعارضها مع الوظائف التعليمية.

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