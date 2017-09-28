28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “داء الفيل” يحبس شخصاً في غرفته طيلة 8 سنوات بالمدينة المنورة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تسبب داء الفيل في أن يظل العم محمد رضا حبيساً في غرفته لأكثر من 8 سنوات، حيث تسبب المرض في تضخم قدميه حتى وصل وزنه لنحو 400 كيلوجرام.

وناشد العم رضا وهو في العقد السادس من العمر ومن سكان المدينة المنورة، الجهات المختصة والخيرين لمساعدته بإيجاد العلاج لحالته، مبيناً أنه يعاني كثيراً من التقرحات التي أصيب بها لعدم قدرته على السير، وأن حالته تسوء يوماً بعد يوم.

وأبان أنه يعاني كثيراً للوصول لدورة المياه المجاورة لغرفته، حيث يستغرق الكثير من الوقت في الذهاب والعودة منها، لافتاً إلى أنه يستعين في جلب حاجياته على صاحب البقالة المجاورة لمنزله وبعض الخيرين.

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