فيديو | لحظة انفجار لغم في جندي بالحد الجنوبي أثناء تفكيكه

(أنحاء) – متابعات : ــ
أظهر مقطع فيديو قيام أحد الجنود بالحد الجنوبي، بتفكيك ألغام زرعها متسللون حوثيون، وبعد تفكيك أحدها فوجئ بلغم آخر تحته انفجر به، ما أدى لإصابته.
وبين الفيديو الجندي الذي قيل إنه يدعى علي عمر العتودي من كتيبة المهندسين، وهو يقوم بتفكيك ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، ونجح في تفكيك أحدها وبعد قيامه بتفكيك آخر قام برفعه من الأرض ليفاجأ بوجود آخر تحته انفجر فيه قبل أن يبتعد عنه.
وأصيب الجندي العتودي بعد انفجار اللغم وأظهرت صورة له وهو منوم في المستشفى، فيما لم يتعرض أي ممن كانوا حوله للأذى بعد تمكنهم من الابتعاد قبل انفجار اللغم.