28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الصحفيين: قيادة المرأة إضافة جديدة لمنظومة الإصلاحات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أثنى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة، خالد بن حمد المالك على صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حدٍ سواء.

وقال المالك إن هذا القرار التاريخي يأتي ضمن سلسلة القرارات والتوجيهات والتنظيمات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعززها سنده وعضده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ضمن منظومة الإصلاحات والمبادرات التي تعزز مكانة هذه البلاد داخليا وخارجيا على أصعدة متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وأضاف أن هيئة الصحفيين السعوديين استبشرت ورحبت بهذا الأمر السامي الكريم الذي يعالج شأنا مجتمعيا طال النقاش حوله، وتم توظيفه ضمن أدوات النقد التي وجهت لبلادنا، ولمسناه في حواراتنا الخارجية مع عددٍ من الإعلاميين والمثقفين، وكنا وقتها نقول إن هذا الشأن المجتمعي لم يحن وقته، وكنا نثق في قيادتنا أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيتم عندما تتهيأ الأرضية المناسبة لتطبيقه وتنفيذه، وهذا ما نص عليه الأمر السامي الكريم من وضع فترة زمنية مناسبة لتطبيق القرار واعتماده بعد دراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر ووضع جميع الضوابط والاحترازات التي تمنح ممارسة هذا الحق دون وجود أي مؤثرات أو معوقات أو سلبيات في التطبيق الميداني لما نص عليه الأمر السامي الكريم.

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