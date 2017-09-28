28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بدبي

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

رحبت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، الجمعية الرائدة في المنطقة لتطوير المعايير الدولية لمهنة علاقات المستثمرين، وفرعها في المملكة العربية السعودية، بممارسي مهنة علاقات المستثمرين الذين يمثلون كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” من مختلف أنحاء المملكة في مؤتمرها السنوي التاسع والذي استضافته في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلقت الأستاذة / نجلاء العجمي، رئيسة وحدة معايير حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية السعودية: “يسعدنا في هيئة السوق المالية السعودية دعم وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات لعلاقات المستثمرين في المملكة. حيث اتخذت عدد من الشركات المدرجة مبادرة “قيادة الطريق”، وينبغي أن نفخر جميعاً بإنجازاتهم. وكما هو معلوم دعم “ميرا” للمعايير الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة الشاملة للشركات وتعززها، حيث يوفر مؤتمرها السنوي والجوائز الممنوحة منصة رائدة ومتميزة لتبادل الخبرات وتبادل المعرفة في مجال علاقات المستثمرين ، فضلاً عن الاعتراف التنافسي على نحو متزايد بالإنجاز الفردي.”

ويقدم المؤتمر فرصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال علاقات المستثمرين ، مختتماً برنامجه بحفل توزيع الجوائز الذي يعترف بإنجازات الصناعة في مجال علاقات المستثمرين من جميع أنحاء المنطقة.

وعلق الأستاذ/محمد الرميح، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة السوق المالية السعودية (تداول) قائلاً: “انسجاماً مع التركيز المستمر على وضع معايير دولية لحوكمة الشركات في السوق السعودي، يسرنا أن نؤيد مبادرات لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، حيث يمثل مؤتمرها السنوي فرصة قيمة لممارسي علاقات المستثمرين لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل أحدث الخبرات. كما نؤكد على أنمنا نشجع جميع شركاتنا على حضور مثل هذه الأحداث والتحسين المستمر لقدراتهم لجذب اهتمام المستثمرين والتزامهم بشكل أفضل. وقد أعلنا مؤخرا عن إنشاء فرع لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط “ميرا” في المملكة العربية السعودية والتي نتطلع إلى أن تدعم أنشطته للمملكة.”

وشارك في الاجتماع ممثلون من هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية السعودية “تداول” وعدد من الشركات من ضمنهم معادن والمراعي وسبكيم وزين السعودية وموبايلي وميبكو وخطوط الطيران السعودية. حيث حصلت شركة المراعي على جائزة أفضل ممارسي علاقات المستثمرين في السعودية وبالمركز الثالث في جائزة التقرير السنوي، وحصل الأستاذ / ريان القرعاوي من شركة زين السعودية على أفضل ممارس لمهنة علاقات المستثمرين في المملكة العربية السعودية، واختتمت الشركات جوائزها بحصول شركة معادن على المركز الثالث في فئة أفضل موقع الكتروني لعلاقات المستثمرين.

وعلق أليكس ماكدونالد – فيتالي، رئيس مجلس إدارة ميرا: “كنا سعداء لرؤية مثل هذا التمثيل القوي من الشركات السعودية ، وهذا دليل حقيقي على نجاح الفصل السعودي الذي بدأ أعماله في وقت سابق من هذا العام، والدعم الكبير الذي تلقاه من هيئة السوق المالية و”تداول”، حيث كان لهم دور فعال في تشجيع الجهود من أجل تحقيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين للشركات المدرجة في السوق السعودي.

ومن المنظور الإقليمي، من المشجع جدا أن نرى التواجد السعودي يزداد قوة في كل عام، كما أن مساهمتهم وتأثيرهم الإيجابي على المشهد الخارجي لا يزال يتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

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