28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد السعودي يؤجل الجولة السادسة من الدوري.. ويحدد آلية كأس السوبر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الاجتماع الخاص الذي اقيم اليوم إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد هذ الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد.

وأوضح أن البطولة ستقام الموسم القادم بين بطل الدوري وبطل كأس الملك وفِي حال التكرار ثاني الدوري سيكون هو المشارك في اللقاء.

 كما تم خلال الاجتماع تقليل فترة طلب الحكام الأجانب بحيث تكون للفريق المستضيف 15 يوم وللفريق الضيف 12 يوماً.

وتمت أيضا الموافقة على فتح المجال أمام الشراكات لتنظيم الدورات والبرامج التطويرية للمدربين وتقديم الطلبات لمجلس ادارة الاتحاد السعودي، الاضطلاع على ما عرضه رئيس اللجنة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية وما عملته في الفترة الماضية.

 واخيراً قرر مجلس ادارة الاتحاد تأجيل عدد من المباريات في الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين ، وستم الاعلان عنها من قبل لجنة المسابقات بعد الانتهاء من جدولتها لما فيها مصلحة لاعبي المنتخب الوطني.

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