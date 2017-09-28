28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤلف النشيد الوطني يدخل المستشفى.. إثر نوبة قلبية داهمته بأحد مساجد المدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن ‏ مؤلف النشيد الوطني الشاعر إبراهيم خفاجي تعرض لنوبة قلبية أثناء تواجده بأحد المساجد في المدينة المنورة، وقد نُقل على إثرها للمستشفى.

وأوضحت مصادر طبية أن الشاعر خفاجي منوم حالياً في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه لا يزال يخضع للعلاج، سائلة المولى عز وجل أن يمنّ عليه بعاجل الشفاء.

ويبلغ عمر “خفاجي” 92 عاماً، وقد استغرق تأليفه للنشيد الوطني فترة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان السلام الملكي عبارة عن موسيقى فقط.

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