28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل ابن شقيقة عبدالملك الحوثي في غارة للتحالف بمحافظة حجة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي ابن شقيقة عبدالملك الحوثي، العقيد عمار أبو خرفشة، في غارة جوية نفذتها قوات التحالف بميدي بمحافظة حجة خلال الأيام الماضية.

ويُعد أبو خرفشة أركان حرب قوات الأمن المركزي فرع حجة، وقد أعلنت ما تُسمى وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين مقتله، مبينة أنه سبق أن تعرض لعدة إصابات في معارك بالجبهات.

وأحدث مقتل “أبو خرشفة” هزة كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، وقد شارك في تشييعه الاثنين الماضي في حجة عدد من القيادات الحوثية العسكرية والمدنية.

وأوضحت مصادر أنه قُتل مع أبو حشرفة عدد من أفراد العناصر الحوثية الذين كانوا يرافقونه لحظة استهداف المركبة التي كان يستقلها.

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