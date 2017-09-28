28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الغذاء والدواء” تتجه لإلزام المطاعم بتوضيح السعرات الحرارية على الأطعمة والمشروبات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن هيئة الغذاء والدواء تعمل على إعداد مشروع نظام يلزم المطاعم والمقاهي بوضع لوحات توضح السعرات الحرارية على جميع المأكولات والمشروبات المعروضة لديها.

وكانت هيئة الغذاء والدواء أعلنت أنها ستنظم ورش عمل خلال شهر أكتوبر المقبل بكل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حول السعرات الحرارية في المطاعم والمقاهي.

يُذكر أن عدداً من المواطنين ومختصين في مجال التغذية كانوا قد طالبوا بإلزام المطاعم، خاصة الكبيرة منها، بإضافة السعرات الحرارية إلى قوائم الأطعمة والمشروبات لديها.

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