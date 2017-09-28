28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد الأوروبي يرحب بالأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بروكسل – واس :-

رحب الاتحاد الأوروبي بصدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في تصريح صحفي: إن الاتحاد الأوروبي يرحب بهذه الخطوة.

من جانبه، عد مفوض شؤون حقوق الإنسان الأوروبي ستافوس لامبرنديس في تصريح مماثل ، قرار السماح للنساء بالقيادة قراراً جيداً للمملكة العربية السعودية وخطوة مهمة نحو تمكين دور المرأة في المملكة .

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