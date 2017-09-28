28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 8 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد الهزيمة الثقيلة من باريس سان جيرمان.. بايرن ميونخ يقيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني اليوم الخميس، إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الهزيمة الثقيلة، التي مني بها الفريق بثلاثية نظيفة مساء أمس الأربعاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني في بيان “بعد تقييم الوضع يعلن بايرن ميونيخ الانفصال عن المدرب كارلو أنشيلوتي على أن يسري القرار فورا”.

وأعلن البايرن أن الفرنسي ويلي سانيول، مدافع الفريق البافاري السابق، الذي كان ضمن أفراد طاقمه الفني، سيتولى قيادة بايرن في الوقت الراهن.

واتخذت إدارة بايرن هذا القرار عقب تلقي الفريق أكبر خسارة له في مسيرته بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي جاءت بعد البداية المهتزة لبايرن في بوندسليجا، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند (المتصدر)، عقب مرور ست مراحل من عمر المسابقة.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين أنشيلوتي والثنائي فرانك ريبيري وتوماس مولر نجمي الفريق، اللذين وجها انتقادات للمدرب الإيطالي.

وكان أنشيلوتي (58 عاما) تولى تدريب بايرن في يوليو عام 2016، لكنه رغم قيادته للفريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) الموسم الماضي، ودع بطولة دوري الأبطال من دور الثمانية.

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