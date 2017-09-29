في اليوم العالمي للمشي.. العرفج يُدّشن كتابه “يوميات مع المشي” في ممشى “الرحاب” بمدينة جدة

(أنحاء) – جدة :-
أعلن عامل المعرفة “أحمد العرفج” بأنه سيُدشن كتابه الثامن الذي يحمل عنوان: “يوميات مع المشي والخطوات”، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، وذلك في ممشى “الرحاب” بمدينة “جدة”.
ونشر “العرفج” عبر حسابه الرسمي على موقع “سناب شات” بأن غدًا الجمعة سيعود مع فريق “أكتيفيتي تيم” لممارسة النشاط الجماعي “المشي”، إضافة إلى تدشينه لكتابه عن المشي، الذي صدر اليوم عن “مطابع المدينة”.
وعن تفاصيل كتاب “يوميات مع المشي والخطوات”، فإن عامل المعرفة قد أكد بأنه قسم الكتاب إلى 42 أسبوعًا بحسب أشهر مدة حمل المرأة، وتماشيًا مع ثقافة المجتمع السعودي، الذي يحصر ممارسة رياضة المشي -فقط- على السيدات الحوامل.
إضافة إلى أن “العرفج” حرص بأن يتناول في ثنايا الكتاب مفهوم المشي، وكيف أنه مهنة الأنبياء والفلاسفة والمُفكرين، مبتعدًا عن الجوانب الصحية الكثيرة للمشي، موضحًا -في الوقت ذاته- أن الجانب الصحي لهذه الرياضة كتب فيه الأطباء وغيرهم، أما الجانب الفلسفي المُدعم بالأدلة، فأمر جديد، لم يعتد عليه القراء والقارئات.
وكعادة “العرفج” في تقديم كُتبه باختيار أصدقائه، فإنه قد اختار صديقه الكاتب الكبير “محمد الرطيان” لكتابة مقدمة “يوميات مع المشي والخطوات”، الذي أبدى بأنه من مؤيدي رياضة المشي اليومي، ولو لمدة نصف ساعة تقريبًا.
الجدير بالذكر أن “يوميات مع المشي والخطوات” صدر اليوم عن “مطابع صحيفة المدينة”، وذلك بحجم صغير، يُعتبر من كتب “الجيب”.
فيما حرص عامل المعرفة بأن يصدر كتابه ويُدشنه في “اليوم العالمي للمشي”، الذي يوافق الجمعة، 29 سبتمبر.
كما ستُوقع النُسخ الأولى من الكتاب في ممشى “الرحاب” بمدينة “جدة”، وذلك تفاعلاً مع هذا الحدث العالمي، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا.
يُذكر أن مبادرة تأليف كتاب عن رياضة “المشي”، أتى تحت إشراف ورعاية “الهيئة العامة للرياضة”.