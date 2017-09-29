28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قيادة المرأة ورؤية ((الديمومة))

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الملك سلمان ينتصر هكذا قال ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي حول قيادة المرأة للمركبة ويالها من خطوة سنحت لجميع ناشطي مواقع التواصل بالتفاعل بين مؤيد وغير مؤيد!

لايهمنا كل هذا التفاعل المحبط من قبل المعارضين لأهمية الإتخاذ الذي بدر من المقام السامي الممثل بملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين وكل من شارك المجلس الوزاري والأعضاء في مجلس الشورى حقيقةً نحن نقف مع القرار السامِ الذي أتخذ بعد أن تم النقاش حول قيادة المرأة للمركبة والكل وافق في المجلس الوزاري وأعلن قرار سامي بأن الملك سلمان ينتصر بقيادة المرأة.

لعلها خطوة إستراتيجية بعد إن عانت المرأة سنين الإنتظار وهي مخنوقة الأنفس مع سائقي المركبات من قبل الوافدين وكم من قضايا سُجِّلت حول تحرش الوافدين بركّابهم منهم الأطفال والنساء وغيرهم الكثير، ولكن القرار الذي جاء ليلة البارحة كان قراراً حاسم لكل من شوّه سمعة المرأة السعودية الأصيلة المرأة الشريفة العفيفة التي هي الآن كسرت حاجز التحرش والخوف والقلق من قبل بعض الوجوه المشبوهة البشعة التي تريد للمرأة إخفاق كرامتها وحشمتها، ولكن نحن نؤمن بحكومتنا الرشيدة أنها سوف تقف مع المرأة وهي تقود المركبة بأمان في شوارع المملكة، يا أختي السعودية قودي المركبة طالما محمد بن سلمان هو باني رؤية الحاضر، يا أختي السعودية قودي المركبة فالشعب كلّه معك قلباً وقالباً، يا أختي السعودية قودي المركبة فالأمن يحرسك وأنت تتجولين في أرض الأمن والأمان، يا أختي السعودية هنيئاً لك هذه البُشارة الكريمة، سيري نحو مستقبل الرؤية الحضارية سيري ورددي عاش سلمان ملكنا عاش سلمان.

شكراً ملكنا الغالي وقوفك مع بناتك العظماء العفيفات، شكراً ولي العهد محمد بن سلمان هذه الخطوة التي لها أثر في رؤيتك التي وصفتها ((رؤية الديمومة)).

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