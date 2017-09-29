قيادة المرأة ورؤية ((الديمومة))

بتاريخ سبتمبر 28, 2017

كتبت كثيراً عن ضرورة السماح للمرأة بقيادة السيارة..ومنها مقالة قبل عام تقريباً بعنوان..فتاوى البنشر..وأرى مناسبة إعادتها بعد صدور