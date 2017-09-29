28 سبتمبر 2017 مـ / موافق 9 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة لدى ماليزيا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ87

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – عبدالله العسيري :-

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة بحضو كبار المسؤولين الماليزيين ورؤوساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى كوالالمبور، وإعلاميين والجالية السعودية المقيمة والطلاب والمبتعثين من مختلف الولايات والجامعات والمؤسسات التعليمية الماليزية.

وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا سعادة الأستاذ محمود بن حسين قطان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله- 

كما أشاد السفير قطان في كلمته بمستوى العلاقات الأخوية السعودية -الماليزية في شتى المجالات، والتي تزداد يوما بعد يوم مؤكدا أنها علاقات متميزة سواء على المستوى الرسمي والشعبي وذلك بفضل السياسة الحكيمة لقيادة البلدين.

من جهتهم ثمن الضيوف دور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي متمنين للمملكة دوام النماء والازدهار.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة من الموروث الشعبي من مختلف مناطق المملكة الذي عكس الإرث الحضاري الكبير  للسعودية.

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